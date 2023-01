Rahvusvaheline firma tahab Eestis koondada kümneid töötajaid

Naftatoodete käitlemise ja ladustamise teenusepakkuja Nord Terminals (endise nimega Alexela Logistics; selle omanik on Puma Energy) teatas, et asub üle vaatama töötajate arvu. Põhjenduseks toodi, et töötajate arv peaks vastama ettevõtte suurusele.

«Otsus alustada konsultatsioone võimalike koondamiste üle sündis raske südamega, kuid tänane turuolukord on Ukraina sõja ja detsembris jõustunud Venemaalt pärit naftatoodete sanktsioonide vältimatu tagajärg. Nord Terminals peab nõu ja teeb tihedat koostööd Töötukassaga, et tagada õiglane ja nõuetele vastav protsess,» ütles Nord Terminalsi juhatuse liige Aarto Eipre.

Nord Terminals AS on viit energeetikavaldkonna transiiditerminali ühendav ettevõte, mille enamusaktsionär on Puma Energy kontserni (Trafigura) tütarettevõte. Nord Terminals AS tegeleb nafta- ja naftakeemiatoodete käitlemisega.