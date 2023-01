Reisijad on piletite kiiret kallinemist kindlasti juba omal nahal tunda saanud. USA uuringud näitavad, et lennureisid on pandeemiaeelse 2019. aastaga võrreldes kallinenud ligi veerandi võrra. 2021. aasta madalseisust on hinnad kerkinud aga koguni üle 40 protsendi. Sellist kallinemist võis lennunduses näha viimati 1989. aastal.