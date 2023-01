Suure hinnaeelisega Hiina elektriautod valmistuvad vallutama Euroopa turge

Ühe juhtiva autotööstuse tarnija sõnul on Hiina tootjatel väikeste elektriautode puhul 10 000 euro suurune kulueelis võrreldes Euroopa konkurentidega. Selle põhjuseks on muu hulgas asjaolu, et Rahvavabariigis on arenduskulud madalamad, tootmises kasutatakse vähem kapitali ja ka tööjõukulud on Euroopa tasemest madalamad, ütles Reutersile autosid tarniva Forvia juht Patrick Koller.

Kolleri sõnul on see tõenäoliselt Euroopa autotootjate jaoks suurem probleem kui nende konkurentide jaoks USAs, sest Hiina ettevõtete turuosa on seal tariifide tõttu väiksem. Hiina ehitab tema sõnul häid sõidukeid ja Euroopa ei saa importi peatada. Vastukaaluks arusaamale, et Hiina autod on madalama kvaliteediga, on nad saanud Euroopa reguleerivatelt asutustelt viie tärni ohutuse hinnangu.

Forvia on kahe autotarnija ehk Faurecia (Prantsusmaa) ja Hella (Saksamaa) ühinemise tulemus ning on maailma suuruselt seitsmes autotööstuse komponentide tootja. Ettevõte tarnib varuosi ka klientidele Hiinas, sealhulgas tootjale BYD.

Analüüsifirma JATO Dyamics andmetel on elektriauto keskmine hind Euroopas alates 2015. aastast tõusnud ligi 7000 euro võrra 55 821 euroni, samas kui USAs on sõidukid samal perioodil kallinenud umbes 10 000 euro võrra 63 864 euroni. Hiinas seevastu langes hind 66 819 eurolt 31 829 eurole, mis on isegi odavam kui võrreldava bensiinimootoriga auto hind.