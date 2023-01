Inbank: auto ostuotsust lükatakse varasemast enam edasi

Ta lisas, et tänaseks on pea kõik Eesti pangad vaadanud üle laenude ja liisingute väljastamise tingimused, mille üheks osaks on laenutaotleja krediidivõimekuse hindamine. «Eelmine majanduskriis on meid kõiki õpetanud. Tarbijad ei soovi enam kergekäeliselt kohustusi võtta ning ka pangad on finantseerimisel konservatiivsemad. Samas on oluline, et erinevad finantseerimislahendused vältimatute ostude sooritamiseks on kättesaadavad,» lausus Kübarsepp. Tema sõnul pole aga tarbijate krediidivõimekuse ja -kvaliteedi osas muutusi täheldatud.