Nutikate elektrisüsteemide looja: praegu on riskantne börsipaketile üle minna

Siiski on tema hinnangul elektrihinna kõikumised väikesed ja Eestis lähikuudel hind märkimisväärselt ei muutu. Suuremat langust on oodata suvel, mil üheks põhjuseks on see, et Soome on viimasel ajal ehitatud palju uusi tuuleparke, mis hakkavad elektrit tootma.

Viimasel nädalal oli elektrihind Eestis keskmiselt 64,6 eurot/MWh (-114,1 eurot/MWh võrreldes eelmise nädalaga).

Peaprobleem seoses elektri hinnaga

«Meie peamine probleem on see, et meil pole ehitatud piisavalt palju elektrivõimsusi,» tõdes Hanschmidt. Tema sõnul peaks riik peaks kiiresti otsustama, kuhu me uusi elektritootjamisjaamu ehitama hakkame. Oluliseks peab ta sedagi, et ka piirkonna elanikud saaksid jaamadest kasu.

Energiatoetused on Hanschmidti hinnangul maksumaksjalt raha äravõtmine ja selle ümberjaotamine.