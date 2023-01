Eesti tööstustoodang on langenud 2018. aasta tasemele

«Nii on langus võrreldes trendiga, ehk loomuliku tasemega, hoopis 16–17 protsenti madalam. See tähendab, et iga seitsmes toode on jäänud tegemata. Iga seitsmes euro teenimata püsivhindades. Hinnakasvust tulenev käibekasv on vaid miraaž,» tõdes ta.