Valitsus lõi eelduse uue pensioni turule toomiseks

Üleeuroopalist pensionitoodet võib pakkuda krediidiasutus, elukindlustusselts, tööandjapensioni kogumisasutus, kellel on liikmesriigi õiguse kohaselt lubatud pakkuda ka personaalseid pensioniskeeme ja kelle tegevuse üle teostatakse järelevalvet. Eesti mõistes oleks see fondivalitseja, kellel on vabatahtliku pensionifondi valitsemise luba. Samuti võib PEPP-i pakkuda eurofond ja eurofondi valitseja, alternatiivfondi valitseja ning investeerimisühing, kellel on portfelli valitsemise tegevusluba.