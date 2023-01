Sassi: mootorikütuste hinnad jätkavad kõikumist

«Toornafta hind on viimasel nädalal heitlik, liikudes vahemikus 78-87 dollarit barreli eest. Näha on, et turgudel puudub selge suund ning iga infokild nafta pakkumise ja nõudluse kohta jõuab kohe ka valmistoodete hindadesse,» nentis Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.