Eesti kõige siledama tee ehitas Verston

Mullu kõige siledamalt rajatud tee asub Rakvere–Rannapungerja riigimaantee 10.–15. kilomeetrini rekonstrueeritud teelõigul, kus mõõdeti tee pinnakatte tasasuse indeks 0,60. «Tegemist on väga hea tulemusega, mis parandab oluliselt kõnealuse teelõigu sõidumugavust,» ütles Raun.

«Seekord jaotusid siledaimad teelõigud suhteliselt võrdselt üle Eesti, samuti on mõõtmistulemuste põhjal näha, et asfaltkatte rajamise kvaliteet on viimastel aastatel Eestis jõudsalt paranenud,» tunnustas Raun.