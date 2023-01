Riik toetab vesinikuprojekte 49 miljoni euroga

«Eestis on juba ehitamisel või positiivse investeerimisotsuse saanud tuuleparke koguvõimsusega, mis on ligikaudu võrdne Eestis seni püstitatud tuuleparkidega. Lisaks on Eesti tõusnud installeeritud päikeseparkide võimsuse järgi rahvaarvu suhtes Euroopa riikide arvestuses lausa kuuendale kohale. Seega on igati kohane keskenduda taastuvenergia võimsuste arendamise kaasaaitamise kõrval ka nendele lahendustele, mis võimaldavad ühe enam toodetavat taastuvenergiat rohepöörde elluviimiseks ära kasutada. Taastuvenergiast toodetav vesinik ongi üks selline võimalus ning uus toetus loob head eeldused, et ka Eestis käivituksid esimesed vesinikuprojektid ning saaksime vajalikud kogemused,» rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.