Nafta hind kukkus alla 80 dollari barreli kohta

Brenti toornafta barrel on viimase viie päevaga langenud ligi neli protsenti. Hinnalanguse põhjuseks on Hiina koroonakriis, pehmed talveilmad ja häired USA rafineerimistehases, kirjutab uudisteportaal Yahoo Finance.

See on suurim nafta hinnalangus alates novembrist.

USAs ja Euroopas on viimaste nädalate ilm keskmisest soojem. Hiinas on koroonapiirangute leevendamine kaasa toonud rohkem surnuid. Arvatakse, et kuu lõpus saabuvad Hiina uusaasta pidustused kasvatavad nakatunute ja surnute arvu veelgi.