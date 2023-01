Eestlased kaotasid õiguse vabalt mootorikütuseid osta

1. jaanuarist muutus erimärgistatud diislikütuse ostu ja müügi kord; erimärgistatud diislikütust saavad edaspidi osta vaid juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kellel on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel ostuõigus.

«Füüsilised isikud enam erimärgistatud diislikütust osta ei saa, ent võivad kasutada erimärgistatud diislikütust, mis on ostetud enne 2023. aastat ning mis on aasta alguseks jäänud kasutamata,» kirjutab põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) registrite osakonna juhataja asetäitja Kristi Võikar Maablogis.

Automaatse ostuõiguse saavad Võikari sõnul ettevõtjad, kellel tehti 2022. aasta pindalatoetuse menetlemise käigus kindlaks vähemalt üks hektar põllumaad või kes peavad põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt üht loomühikut loomi või kellel on vähemalt kümme mesilasperet. Samuti saavad automaatselt ostuõiguse need, kellel on 2023. aastaks kaluri kalapüügiluba.