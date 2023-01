Horvaadid kurdavad hinnatõusu üle pärast euro kasutuselevõttu

Uudisteportaal Index.hr teatas, et juba kaks päeva pärast euro kasutuselevõttu avaldasid paljud tarbijad internetifoorumites oma rahulolematust hinnatõusuga ja tõid ka konkreetseid näiteid. Seepeale lubas majandusminister Davor Filipović valitsuse meetmeid jaekaubanduse vastu.

Eriti kohvikud, snäkibaarid, toidupoed ja pagaritöökojad on väidetavalt oma hindu oluliselt tõstnud, selgub Index.hr internetifoorumites avaldatud postitustest. Toitlustusasutustes on kohv kallinenud 10 kuni 20 eurosendi võrra, leib 7, 500-grammine pakk toorjuustu 26 eurosenti, pitsa 30 eurosendi võrra, tsiteeris portaal postitusi.

Filipović süüdistas hinnatõusus jaemüüjaid. «Nad tõstavad kuust kuusse hindu ja nüüd, euroga seoses, kergitavad hindu ja püüavad kodanikke petta,» ütles ta. Kuid see ei õnnestu, lisas ta.

Valitsusel on tarbijate kaitsmiseks piisavalt võimalusi. Filipović ütles, et kaalumisel oli ka hinnapiirangute kehtestamise võimalus. Varem kohtus minister jaemüügikettide esindajatega, et käsitleda hinnatõusu.