LNG TÜLIÕUN ⟩ Elering ja ettevõtjad vaidlevad värske miljoninõude üle

Samal ajal pole Eleringi sõnul õnnestunud sõlmida gaasitaristu rajamist nõudnud eraettevõtjatega maakasutuskokkulepet. Läbirääkimised ühendustorustiku alla jääva maa kasutusõiguse üle on kestnud alates kevadest. Kuna see protsess tulemust pole andnud, pidi maakasutusküsimus Eleringi hinnangul lahenema koos kai müügiga riigi äriühingule Eesti Varude Keskus. Kuigi eraettevõtjad on ise avalikult lubanud kai riigile ära müüa, on selle tehingu vormistamine jäänud Eleringile teadaolevalt toppama.