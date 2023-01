Mullu tehti rekordiliselt sõidueksameid

«Oleme jõudnud olukorda, kus tänase seisuga on saadaval B-kategooria sõidueksamite aegu pea igasse linna ühe nädala jooksul. Tallinnas, Pärnus, Tartus, Rakveres ja Viljandis on võimalik sooritada sõidueksamit kasvõi homme,» kinnitas Transpordiameti eksamite teenusehaldur Ave Smirnov.

Täna töötab Transpordiametis 39 eksamineerijat ning küsitlused näitavad, et eksami tegijate rahulolu nendega on läbi aegade kõrgeim. «2022. aastal on rahulolu eksamineerijatega 75,8 protsenti, mis on aegade kõrgeim tulemus,» selgitas Smirnov.

Smirnovi hinnangul on sellise tõusu taga senisest tihedam koostöö autokoolidega. «Usume, et juhtimisõiguse omandamise kolme osapoole - juhikandidaadi, autokooli ja Transpordiameti - omavaheline koostöö ongi edu võti. Peamegi pingutama üheskoos, et meie liiklusesse pääseksid juhid, kes on seda väärt - kes on ohutud, ettenägelikud ning teisi arvestavad.»