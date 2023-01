Mullu tehti rekordarv sõidueksameid

Transpordiametis töötab 39 eksamineerijat ning küsitluste põhjal on eksami tegijate rahulolu nendega aegade kõrgeim. «Eelmisel aastal oli rahulolu eksamineerijatega 75,8 protsenti, mis on aegade kõrgeim tulemus,» selgitas Smirnov.

«Peamegi pingutama üheskoos, et meie liiklusesse pääseksid juhid, kes on seda väärt.»

Ka sõidueksami sooritamise protsent on viimastel aastatel tõusnud. Kui üle-eelmisel aastal oli see 54,7, siis mullu 57 protsenti (kõik kategooriad kokku).

Smirnovi hinnangul on sellise tõusu taga parem koostöö autokoolidega. «Juhikandidaadi, autokooli ja transpordiameti koostöö on edu võti. Peamegi pingutama üheskoos, et meie liiklusesse pääseksid juhid, kes on seda väärt – on ohutud, ettenägelikud ning teisi arvestavad.»