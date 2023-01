Veel jaanuaris ootab pea 342 000 inimest laekumine, mille saamiseks ei ole neil olnud tarvis mitte midagi teha. Asi on selles, et kui 2020. aastal koroonapandeemia algas, peatas toonane valitsus riigi sissemaksed teise pensionisambasse lubadusega, et hiljem makstakse raha ühes protsentidega välja, kui just inimene vahepeal sambast ei lahku. Maksed külmutati 2021. aasta suve lõpuni. Nüüd jõuab kätte tasumise tund.