Biloagunevad kotid – kas rohepesu või keskkonnahoid?

Biolagunevad kotid on tekitanud prügiäris vastakaid seisukohti: ühed ütlevad, et tegemist on rohepesuga ja need kotid ei lagune, teised peavad seda kõige puhtamaks viisiks juhtida toidujäätmeid taaskasutusse.

«Ma tõrguks nimetamast seda biolagunevaks kotiks, pigem on see komposteeritav kott, mis tähendab, et see peab sattuma komposteerimissüsteemi, mitte metsa alla, kus see ei lagune,» ütles maaülikooli professor Mait Kriipsalu, keda häirib lagunemise ähmane tähendus eesti keeles, sest ka kile laguneb järjest väiksemateks tükkideks.