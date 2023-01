Varssavi: Saksamaa lükkas Teise ilmasõja reparatsioonide nõude tagasi

«Saksa valitsuse sõnul on reparatsioonide ja sõjakaotuste kompensatsiooni küsimus lukus ja ta ei kavatse läbirääkimisi alustada,» ütles ministeerium.

Poolas võimulolev Seaduse ja Õigluse (PiS) erakond on tihti tõstatanud sõjareparatsioonide küsimust, rõhutades, et Saksamaal on antud teema puhul «moraalne kohustus».