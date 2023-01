Taani tähistab esimest aastat ilma pangaröövideta tänu sularaha hääbumisele

Sularahatehingud on Põhjamaades praktiliselt muutunud tarbetuks, kuna taanlased kasutavad maksmiseks üha enam kaarte ja nutitelefone.

Taani pangatöötajate ametiühing tervitas teisipäeval uudist, et 2022. aasta on olnud ilma röövimisteta.

«See on lihtsalt hämmastav. Sest (röövimised) põhjustasid iga kord, kui (need) juhtusid, absoluutselt äärmuslikku pinget mõjutatud töötajatele,» ütles pressiesindaja Steen Lund Olsen oma avalduses.

Pangandussektori ühendus Finance Denmark ütles, et ainult umbes 20 pangakontoris üle kogu riigi on sularaha. Samuti on pangakontorite arv vähenenud 219 pangakontorilt 1991. aastal 56 pangakontorini 2021. aastal, teatas ta.