Ülemiste City arendaja sai uue juhatuse liikme

Mätasel on Mainori teatel pikaajaline rahvusvaheline kogemus arhitektuuri ja kinnisvaraarenduse valdkonnas. Varem on ta töötanud arhitektina ettevõttes Swiss Property ning juhtinud arendusprojekte Nobe Partnersis ja Endoveris. Mainor Ülemiste AS-i juhatuses on tema vastutusvaldkonnaks Ülemiste City arendus- ja ehitustegevus koostöös teiste linnakut arendavate ettevõtetega.

Mainor Ülemiste on Mainor AS-i tütarettevõte, mille põhitegevus on ärilinnaku Ülemiste City arendamine. Ülemiste Cityt arendavad Mainor AS, Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.