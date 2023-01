Eesti Energia uus juht on võimeline naeratama

Andrus Durejkot tundvad inimesed ütlevad, et ta on karismaatiline ja väga hea jutuga. Paar aastat tagasi rääkis ta näiteks Postimehele, et õige pea tulevad kasutusele rõivad, mis saavad aru, kas nende kandja on alkoholi tarbinud. Kui on, siis rõivastesse peidetud andurid autot käivitada ei luba.

Durejko on ekspert. Oma valdkonna asjatundjatest juhtidel on nii häid kui ka halbu külgi. Tema pikk karjäär tõestab, et juhina on ta usaldusväärne. Ericssoni kontsernis on ta töötanud näiteks Ukrainas, viimased neli aastat, õigemini peaaegu viis aastat on ta olnud Ericsson Eesti juhatuse esimees.