Toiduliidu juht: lihatööstus oli terve aasta kahjumis

Kui enne Ukraina sõja algust moodustas kulu energiakandjatele toidutoodete hinnas umbes 8 protsenti, siis praegu on see osakaal toiduliidu juhi kinnitusel kaugelt üle 20 protsendi. «2022. aasta kolmandas kvartalis võrreldes aastataguse sama perioodi tulemusega langes sektori kogukasum tervelt 48 protsendi võrra ning esimest korda viimase kolme aasta jooksul on kulud ületanud tulud,» nentis Potisepp.

Eriti raske seis lihatööstuses

Poole võrra vähenenud kasumi taustal on tema sõnul väga raske vaadata, et kulud on võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga kasvanud kolmandiku võrra.

«Maailm on muutunud ning olukord on niivõrd enneolematult keeruline, et just sellistel aegadel riigi sekkumine on õigustatud ka kõikvõimalike majandus- ja vabaturuteooriate vaatevinklist. Ainuüksi töötleva tööstuse ajutine vabastamine elektri võrgutasu maksmisest ja taastuvenergia tasust oleks lihtsaim, mida teha, et meie tööstus elaks talve üle. Kaalul on riigi majanduslik jätkusuutlikkus, töökohad ja julgeolek,» võttis Potisepp kokku.