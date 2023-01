Prügiandmed raskendavad andmepõhiste otsuste tegemist

Mittekasulike andmete otsas istumine hakkab aga ühel hetkel probleeme tekitama. Kuigi võib tunduda, et mida rohkem andmeid, seda paremad otsused, siis see vaade on petlik. Head otsused saavad sündida heade andmete pealt ning mida rohkem peidab end päriselt kasulikke andmepunktide vahel sisutut müra, seda keerulisemaks ja ajakulukamaks muutub oluliste trendide ja suundumuste tuvastamine.

Ära ei saa ka unustada, et andmetel on oma hind. Paar Exceli tabelit ostuajalugudega on üks asi, aga kui erinevad süsteemid sülitavad iga päev välja meeletus koguses erinevaid numbreid, protsente ja logisid, muutub ühel hetkel nende pilves või oma serveriruumis hoidmine väga selgelt mõõdetavaks kuluks. Eriti kalliks muutuvad asjad siis, kui sihitu andmekrahmamine hakkab põrkuma vastu seaduste piire, seda nii potentsiaalse mainekahju kui ka otseste trahvide näol.

Andmetesse tuleks suhtuda kui kvaliteetveini – mõõdukalt on hea, nauditav ja kasulik, liiale minek rikub aga elamuse ja ajab pea valutama.

See tähendab, et andmetesse tuleks suhtuda kui kvaliteetveini – mõõdukalt on hea, nauditav ja kasulik, liiale minek rikub aga elamuse ja ajab pea valutama. Täpselt parajas koguses andmeid on see, mis aitab ettevõtetel tuvastada trende ja teha kasulikke otsuseid, üle võlli minnes pannakse end aga olukorda, kus andmerahnudest on end võimatu läbi uuristada ning vead ja valejäreldused on kiired tekkima.