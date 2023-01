LHV hakkab e-kaubanduse toetajaks

Kaljumäe sõnul näeb pank, et e-kaubandus ei piirdu täna enam vaid veebilehega, kus kaupu tellida. «E-kaubandus on kaupmeeste jaoks võimalus jõuda just sinna, kus on parasjagu tarbija. Olgu selleks siis mobiiliäpp, sotsiaalmeedia, massiüritused või iseteeninduslik pood, kus klient oma lõpliku ostuotsuse teeb. Teadlikud kaupmehed on makselahenduste osas nõudlikud, kuna mõistavad, et nad konkureerivad lisaks nii lähiriikide kui ka globaalsete kaupmeestega ja edu tagavad vaid parimad lahendused,» märkis Kaljumäe.