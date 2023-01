1Partner: korterite hinnad püsivad turu langusest hoolimata

1 Partner kinnisvara vahendatud andmetel oli Tallinna korterite keskmine ruutmeetri hind oli detsembris 3162 eurot, tehinguaktiivsus oli novembriga võrreldes viiendiku võrra suurem.

«Keskmise hinna vedas järsule tõusule uute korterite suur osakaal tehingute kogumahus ja seega on tegemist statistilise moonutusega, mitte turusituatsioonist muutusega. Igakuiselt me nii suuri muutusi ei hakka nägema, pigem tasandavad tehingud odavamate järelturu korteritega keskmist hinda ja see liigub taas alla 3000 euro piiri,» selgitas Vahter pressiteates tehingute struktuurist tingitud ligi 10 protsendi suurust hinnahüpet pealinna kinnisvaraturul.

Praeguseks on hinnad tema sõnul mõningal määral langenud seal, kus on palju konkurentsi. Eelkõige puudutab see vanemaid järelturu kortereid, kuid ka siis ei ole hinnalanguse peamiseks põhjuseks mitte ostjate soovimatus korterit selle hinnaga osta, vaid Euribori tõusust vähenenud ostja laenuvõime.

«Lisaks võib soodustusi leida ka uusarendustes, kui piirkonnas on palju ehitusjärgus kortermaju. Ma usun, et Haabersti-Tabasalu suund võiks olla üks piirkond, kus uusarenduste hinnad võivad veidi langeda,» leidis Vahter, lisades, et teisalt on pealinnas piirkondi, kus uusarenduste vähesuse tõttu hinnasurve puudub.

«Näiteks Kesklinnas ja Nõmmel on arendajad nõus veidi aeglasema müügiprotsessiga, aga hindade langust loota ei ole,» märkis ta.