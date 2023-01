1Partner: korterite hinnad püsivad kõrged turu langusest hoolimata

Tallinna korterite keskmine ruutmeetri hind oli detsembris 3162 eurot, tehinguaktiivsus oli novembriga võrreldes viiendiku võrra suurem. Vahteri sõnul vedas keskmise hinna järsule tõusule uute korterite suur osakaal tehingute kogumahus – seega on tegemist statistilise moonutusega.

«Iga kuu me nii suuri muutusi ei hakka nägema, pigem tasandavad tehingud odavamate järelturu korteritega keskmist hinda ja see liigub taas alla 3000 euro,» selgitas Vahter ligi 10 protsendi suurust hinnahüpet pealinna kinnisvaraturul.

Praeguseks on hinnad tema sõnul mõningal määral langenud seal, kus on palju konkurentsi. Eelkõige puudutab see vanemaid järelturu kortereid, kuid ka siis ei ole hinnalanguse peamiseks põhjuseks mitte ostjate soovimatus korterit selle hinnaga osta, vaid euribori tõusust vähenenud ostja laenuvõime.