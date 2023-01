Ergo kindlustus sai uue tegevjuhi

Deschka on Ergo grupis töötanud alates 2017. aastast. 2020. aastast on ta olnud ka grupi Saksamaa tütarettevõtte juhatuse liige, vastutades kahe tervisekindlustusseltsi ja otsemüügi eest, teatas Ergo.

«Võimalus juhtida Ergo tööd Balti riikides on mulle suur au. Olen kindel, et minu 20-aastane kogemus kindlustusvaldkonnas toetab ettevõtte kasvu ja olen õppinud, et olenemata piirkonnast on ettevõte edu saladus osata oma kliente väärtustada ja tagada nende rahulolu,» kommenteeris Deschka.