Kas meie Auvere elektrijaam saab lõpuks nii korda, et enam rikki ei lähe? Kas soomlased saavad Olkiluoto 3. reaktori lõpuks tööle? Tuumajaama uue reaktori käivitamine tähendab, et võimsust tuleb Soomele juurde tervelt kaheksandiku võrra! Auvere stabiilne töö tähendaks, et Läti ja Leedu gaasijaamade tehtud hinnatipud mõjutaks meil elektri hinda palju harvem. Loomulikult loodame ka prantslaste heale tööle, et nad saaks suurema osa oma rivist väljas tuumajaamadest taas tööle.