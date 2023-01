Vene gaasieksport väljapoole SRÜd vähenes pea poole võrra

Kuna lääs on vastuseks Venemaa sõjalisele operatsioonile Ukrainas kehtestanud Venemaa vastu majandussanktsioonid, on Moskva piiranud oluliselt oma gaasi eksporti ELi. Selle kompenseerimiseks püüab Venemaa suurendada gaasitarneid Hiina. Siiani on aga osaliselt puudunud selleks vajalik infrastruktuur.