TLT ostab 15 uut elektribussi

Padari selgitusel on TLT paralleelselt surugaasibusside kasutuselevõtuga testinud ka uuemaid tehnoloogiaid nagu elektribusse, et viia kogu pealinna ühistransport hiljemalt aastaks 2035 üle heitmevabadele ühistranspordi lahendustele. «Kindlasti saame tänu uutele elektribussidele ka ülalpidamiskulud kontrolli all hoida – elektribusside keskmine energiakulu on tavatingimustes 1,20 kilovatt-tundi,» lisas ta.

Juhatuse liige märkis, et seni on TLT testinud linnaliikluses viie erineva tootja poolt pakutavaid elektribusse ning hanke loomisel lähtuti seni Tallinnas testitud elektrisõidukite toimimisest ja sellest, et bussid vastaksid Eesti ilmastikust tingitud nõuetele. «Uued elektribussid ja laadimistaristud peavad olema sobilikud põhjamaistes keskkonnatingimustes ja teeoludes kasutamiseks. Sama oluline on, et bussid oleksid konstrueeritud ja ehitatud linnaliinide teenindamiseks ning et sõidukitel oleks ka valmisolek kombineeritud laadimiseks,» tõi ta välja.