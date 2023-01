Euroopa Liit ja Ukraina läksid ravimitööstuse pärast raksu

Euroopa Liidu ja Ukraina vahel on tekkinud erimeelsus küsimuses, mida teha Euroopa ravimifirmadega, kes Venemaal äri ajavad. Ukraina on teinud seadusemuudatuse, mis keelaks sellistel äridel Ukrainas ravimeid müüa, kuid Euroopa Liit viitab rahvusvahelisele tavale, mille järgi jäetakse igasuguste konfliktide korral sanktsioonide alt välja ravimi- ja põllumajandustööstus, et humanitaarkriise mitte esile kutsuda.

Politico andmetel tegi Ukraina juba maikuus seadusemuutuse-sanktsiooni, millega hakataks sanktsioneerima Euroopa ravimiettevõtteid, kes mingil kujul Venemaal äri ajavad või seal toodavad. Põhimõte on lihtne: kellel on sidemed Venemaaga, ei saa Ukrainas äri teha.

Praegu on Politico teatel otsese müügikeelu saanud Ungari ravimifirma Gedeon Richter, mille jaoks on Venemaa suuruselt teine turg. Kuid järgmisena on müügikeelu nimekirjas Sloveenia Krka ja Itaalia juurtega Menarini Berlin Chemie. Viimane kinnitas Politicole, et nemad Venemaal ravimeid ei tooda. Kokku on Politico andmetel Ukrainaga selles küsimuses tülis 19 ravimifirmat, neist enamik Euroopast.

Euroopa Liidu ametnikud ei taha asjast väga rääkida, kuid Politico andmetel ei meeldi liidule, et Ukraina nende firmade ärihuve kahjustab ning Brüsselist on tulnud selle kohta omajagu vastuväiteid.