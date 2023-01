IMFi sünge ennustus: majanduslangus tabab sel aastal kolmandikku maailmast

«Uus aasta tuleb keerulisem kui möödunud aasta, sest USA, Euroopa Liidu ja Hiina majandused aeglustavad samaaegselt,» prognoosis Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht Georgieva.

Ta ütles USA telekanalile CBS pühapäeval antud intervjuus, et IMF eeldab, et kolmandik maailma majandusest läheb langusesesse. «Euroopa Liidus tabas langus poolt majandust.»

IMF kärpis juba oktoobris oma 2023. aasta maailmamajanduse kasvu väljavaateid, tuues põhjuseks Ukraina sõja jätkumise ning inflatsioonisurve ja suuremate keskpankade intressimäärade tõstmise.

Oktoobris avaldatud prognooside kohaselt aeglustub majanduskasv 2021. aasta 6 protsendilt 2022. aastal 3,2 protsendini ja alanud aastal 2,7 protsendini.

Covid-19 kiire levik Hiinas nüüd, mil valitsus on loobunud rangetest piirangutest, tähendab Georgieva hinnangul, et riiki ootab lähiajal uus majanduslik löök. «Järgmised paar kuud on Hiina jaoks rasked ja sellel on negatiivne mõju nii Aasiale kui kogu maailmale,» ütles ta.

Georgieva lisas, et esimest korda 40 aasta jooksul jääb Hiina aastane kasv tõenäoliselt samale tasemele või alla globaalse kasvu, mis tähendab, et see võib ülemaailmset majandustegevust veelgi pidurdada. «Seda pole kunagi varem juhtunud,» nentis Georgieva.

Tema kommentaarid viitavad sellele, et IMF kärbib peagi taas oma alanud aasta majandusprognoose. Tavaliselt avaldatakse ajakohastatud prognoosid Šveitsis Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil, mis toimub selle kuu lõpus.