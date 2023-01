Automüüja: inimesed ei osta autosid, sest raha pole

«Tarbijatel on niigi raske auto ostuotsust langetada, sest endiselt ei olda harjunud uut autot ootama üheksa kuud kuni aasta. Kui siia juurde lisada sõjaolukorrast tingitud teadmatus ning üleüldine inflatsioon, siis on selge, et suuremaid väljaminekuid, nagu autoost, planeeritakse hoolikamalt,» lisas ta.

Lepik nentis, et teatud automudelite puhul, mille järele on terves maailmas suur nõudlus, on tarneajad jätkuvalt pikad, kuid sellele vaatamata on mitmete autotootjate tehaste tootlikkus saavutamas kiibikriisi eelset aega, mistõttu võivad ka tarneajad peagi normaliseeruda.