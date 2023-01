Millised töökohad võivad robotite tõttu lähiajal kaduda?

«Kindlasti on tõde selles väites, et palgakasv paneb automatiseerima. Aga lisaks Euroopa ühele kiireimale palgakasvule survestab tööandjaid automatiseerima ka tööjõupuudus,» ütles Tööandjate keskliidu nõunik Raul Aron.

Majandusteadlase Jaan Masso sõnul tekitab palgasurve täiendava stiimuli tootmise robotiseerimiseks ja automatiseerimiseks. «Madalama palgataseme juures võisid ettevõtted tootmist mitte robotiseerida, isegi kui see oli tehnoloogiliselt võimalik,» rääkis Masso.

Samas nentis tööandjate keskliidu nõunik Raul Aron, et kvalifikatsioonipuudus võib panna inimesed suhteliselt halvemasse sotsiaalmajanduslikku olukorda. «Sektori konkurentsivõime seisukohalt on oluline just inimeste kvalifikatsiooni aja- ja asjakohastamine ning digitaalsete põhioskuste andmine,» leidis ta.