Ekspert: nõudlus rahvusvahelise kaubaveo järele on selges languses

Kaubamahud kukuvad nii merel, õhus kui raudteel

Samas on aga nõudlus vähenenud ja suuremahulist aastalõpu ostubuumi pole. See on viinud olukorrani, kus nõudlus rahvusvahelise kaubaveo järele on liikumas selges langustrendis.

«Huvitav tõik on ka see, et osa laevadest on pandud aeglaselt liikuma, et hoida kaupu kauem merel.»

Kõige drastilisemalt avaldub kaubamahu vähenemine meretranspordis. Klientide jaoks on vähenenud nõudlus toonud kaasa madalamad hinnad. Võrreldes näiteks Hiina-Eesti marsruudi ühe konteineri transpordi hinda, on see tippajaga võrreldes langenud mitu korda. Huvitav tõik on ka see, et osa laevadest on pandud aeglaselt liikuma, et hoida kaupu kauem merel. Kuna kaubalaod on täis, siis klientidele sobib, et kaubad loksuvad pikemat aega merel.