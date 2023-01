Lugeja küsib: kas alampalga tõusu pärast tuleb kõik töölepingud ümber teha?

«Kui alammäär muutub, siis peab tööandja töötajatele sellest ka teada andma näiteks e-kirjaga või teatega kõigile töötajatele kättesaadavas infosüsteemis. On oluline, et info jõuaks töötajateni. Töölepinguid muutma ei pea,» ütles Logatšev, kes rõhutas, et töötajal on igal juhul õigus töötasu alammäära tõusule, isegi kui tööandja pole võtnud vaevaks töötajaid sellest teavitada.