Kui see asi juhtub, hakkab Eesti riik kallist laenu võtma

Riigikogu liige ja endine rahandusminister Aivar Sõerd ütles möödunud teisipäeval BNSile, et riigi laenuvajadus võib alanud aastal kujuneda eelarves plaanitud 1,2 miljardist eurost oluliselt suuremaks, kuna Eesti Panga üle-eelmisel nädalal avaldatud värske majandusprognoosi järgi on eelarvepuudujääk 2023. aastal märksa suurem, kui eelarve aluseks olevas rahandusministeeriumi suvises prognoosis kavandatud.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe möönis, et erinevus prognooside vahel võib tekitada küsimusi. «Peamine küsimärk järgmise aasta eelarvepuudujäägi suuruse osas on seotud tööturu arengutega, kus keskpank on üsna pessimistlik. Juhul, kui tööturu olukord halveneb järgmisel aastal oluliselt rohkem kui riigieelarve koostamisel eeldasime, siis on tõesti risk, et sellega võib kaasneda täiendav kulusurve,» tõdes Lättemäe.