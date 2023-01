Olukord Rootsi kinnisvaraturul muutub järjest süngemaks

Eramajade hinnad on 2022. aasta kõrgpunktist tänaseks langenud 19 protsenti, samas kui korterite hinnad on kukkunud 14 protsenti, teatas SBAB. Eramute kiiremat hinnalangust selgitatakse kõrgete elektrihindadega, mis muudavad ühepereelamute kütmise kulukamaks.

Kuigi majandusteadlased (sealhulgas Rootsi keskpanga ökonomistid) on prognoosinud kinnisvaraturule 20-protsendilist hinnalangust, tähendab jaanuariks 17 protsendini jõudmine, et varasemad prognoosid hakkavad tunduma liiga optimistlikud ning tegelik kukkumine võib tulla veelgi sügavam, hindab Bloomberg.

Samas pole Rootsi sugugi ainus riik, kus elamuturg langeb. Keskpankade intressitõusud on pärast pandeemiaaegset õitsengut vallandanud kinnisvaraturu languse ka paljudes riikides üle maailma, sealhulgas näiteks Kanadas, Austraalias ja Uus-Meremaal. Põhjamaades langevad kodude hinnad ka Taanis, Norras ja Soomes, kuigi palju aeglasemas tempos kui Rootsis.

Samas on hinnalangus Rootsis siiski mõnevõrra aeglustunud. SBAB teatas esmaspäeval, et kodude hinnad langesid detsembris 2 protsenti võrreldes eelmise kuuga. Novembris langesid hinnad kuutaguse ajaga võrreldes 2,2 ja oktoobris 2,3 protsenti.

Kasvavad intressimäärad vähendavad nõudlust

Sarnaselt Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreserviga on hoogsalt intresse tõstnud ka Rootsi Riksbank. Kui aprillis olid baasintressimäär veel nullis, siis novembris oli see jõudnud 2,5 protsendile. Eeldatakse, et veebruaris tõstab Riksbank intressimäära veelgi.