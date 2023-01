Kristen Michali jutt pealinna palgalistest kiitjatest jääb ametnikele arusaamatuks

Tallinna linnavolikogus opostitsioonis oleva reformierakondlase Kristen Michali sõnul tehakse linna raha eest poliitreklaami, sest linna palgal on ligi 70 kommunatsioonitöötajat, kes on linnajuhtide palgalised kiitjad. Linnatöötajad kriitikaga ei nõustu ja ütlevad, et on poliitiliselt erapooletud.