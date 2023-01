Personaliettevõte: alanud aasta tuleb tööturul tormiline

Alanud aastal süvenevad nii tööpuudus kui ka tööjõupuudus paralleelselt ehk mida rohkem vajavad ettevõtjad uusi oskusi, seda vähem on sobivaid inimesi võtta ning seda enam jääb tööd otsima neid, kes ei suuda täita tööturu ootuseid, selgub pressiteatest. Kõige keerulisem saab lähitulevikus olema noortel, kel pole piisavalt kogemust ja vajalikku haridust.

Saabunud aasta on paljudele ettevõtetel ka majanduslikult raske, mis ärgitab koondama, ent tööandjatel on veel värskelt saadud koroonaaja valus õppetund, mil kiiruga inimestest vabaneti, kuid pärast kriisi lõppu ei leitud enam uusi ja sama häid asemele. Seega on koondamine pigem viimane võimalus, kui teisiti enam ei saa.