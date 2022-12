The Economisti kokkuvõte: Venemaa majandus elas aasta üle oodatust paremini

Kaks peamist põhjust, miks Venemaa majanduslangus on osutunud oodatust madalamaks, on Economisti hinnangul poliitika ja kaubandus. Sõja algusaegadel veenis keskpanga ja regulaatorite kiire tegutsemine tavalisi venelasi, et inflatsiooniga võitlemisse suhtutakse tõsiselt. Ülikõrged intressimäärad julgustasid avalikkust tagastama raha, mille nad olid oma pangakontodelt välja võtnud. Finantskriis jäi ära ja kõrgustesse hüpanud inflatsiooniootused langesid taas alla.

Vahemeestega saab sanktsioonidest mööda

Kuigi Lääne sanktsioonid on olnud kohati karmid, kehtisid suurema osa 2022. aastast näiteks fossiilkütuste müügile siiski vaid vähesed piiranguid (see on nüüd muutumas - toim). Selle tulemusena on Venemaa jooksevkonto ülejäägiks kogunud üle 220 miljardi dollari, mida on kaks korda rohkem kui eelmisel aastal.

Riiki jõudnud välisvaluuta on aidanud rahastada aga kaupade importi. Kuigi paljud lääne ettevõtted on lõpetanud oma kaupade ja teenuste müügi Venemaale, leidub mujal maailmas firmasid, kes on venelastele väga hea meelega abiks, näiteks Hiina ettevõtted. Tundub ka, et Türgist on saanud vahemees lääne ettevõtetele, kes soovivad sanktsioone vältida ja Venemaale kaupu müüa. Selle tulemusena on Venemaa import pärast kevadist järsku langust hoogsalt taastunud.