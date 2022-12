Roman Abramovitši kohutav aasta: triumf palliplatsil päädis venelaste suurima varakaotusega

Edasi läks miljardäri, kes pani oma jõukusele aluse nafta ja metallidega, olukord veel hullemaks. Märtsis tekkisid tal pärast Ukraina ja Venemaa vaheliste asjatute rahuläbirääkimiste osalemist mürgistusnähud. Seejärel kehtestas talle personaalsed sanktsioonid Euroopa Liit ning USA külmutas 6 miljardit dollarit riskikapitaliinvesteeringuid varahaldusettevõttes Concord Management, mille kaudu Abramovitš investeeris Ühendiikidesse. Samal kuul teatas ka Kanada, et kavatseb arestida 26 miljoni dollari väärtuses Abramovitšile kuulunud ettevõtte Granite Capital Holdingu varasid, et aidata rahastada Ukraina ülesehitamist.

Vara külmutamiste ja odavmüükide tulemusena on Abramovitši varandus Bloombergi andmetel vähenenud sel aastal 57 protsenti, mis on hinnanguliselt kõige suurem protsentuaalne kaotus Vene oligarhide seas. Lisaks on osa allesjäänud 7,8 miljardi dollarist ka mittelikviidne. Kindlasti ei ole Abramovitš näiteks saanud kätte Chelsea jalgpalliklubi müügist teenitut. Veelgi enam, tema võime eralennuki või superjahiga maailmas ringi rännata ja trofeevarasid endale soetada, on nüüd oluliselt piiratud, väidavad Bloombergi allikad.