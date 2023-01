INTERVJUU ⟩ Eesti Energia juht Hando Sutter: usun tuumaenergiasse, aga ei tea sellest väikesest moodulreaktorist midagi

Sutter toob näiteks Leedu ja Poola – kummalgi on tema sõnul olemas energia arengukava aastani 2030, Leedul ka energiasõltumatuse kava. «Meil sellist riigiprogrammi pole,» nendib ta. «Koalitsioonilepingus on küll punkt, et Eesti peaks tootma aastal 2030 sama palju taastuvelektrit, kui me tarbime, ja ma olen sellega väga nõus, aga meil ei ole plaani, kuidas seda saavutada.»