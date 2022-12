Elon Muskist sai kõige rohkem raha kaotanud inimene maailma ajaloos

Tänavu on Tesla aktsia kaotanud oma väärtusest aga ligi 65 protsenti. Bloombergi hinnangul ei ole nii suur langus selgitatav vaid majandusolukorraga, vaid näitab, et varem kõrge aktsiahinna aluseks olnud Tesla ülemvõim elektriautode turul on ohus. Majandusportaali hinnangul on konkurendid Muskile elektriautode vallas järgi jõudmas, samas kui Tesla pakub oma kahele kõige populaarsemale mudelile USAs hetkel 7500 dollari suurust allahindlust. Lisaks on Tesla väidetavalt vähendamas tootmist oma Shanghai tehases.