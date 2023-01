Elon Muskist sai kõige rohkem raha kaotanud inimene ajaloos

Majandusportaali miljardäride indeksi alusel on 51-aastase Muski varandus pärast Tesla aktsia viimaste nädalate langust kukkunud 137 miljardi dollarini. Tipphetkel, 2021. aasta 4. novembril küündis Muski varade maht paberil aga 340 miljardi dollarini.

Bloombergi teatel näitab 200 miljardi suurune kaotus eelkõige seda, kui kõrgele tõusid spekulatiivsed varad pandeemia ajal. Eriti hästi läks buumival aktsiaturul just maailma rikkaimaks inimeseks tõusnud Muskil. Tema asutatud Tesla turuväärtus ületas 2021. aasta oktoobris esimest korda triljoni dollari piiri, mis aitas autotootja samasse klubisse suurte tehnoloogiahiidudega, nagu Apple, Microsoft, Amazon ja Google'i emafirma Alphabet. Erinevalt suurtest tehnoloogiafirmadest kontrollis Tesla triljoni piiri ületades vaid killukest enda turust.

Tesla liidripositsioon ohus

Tänavu on Tesla aktsia kaotanud oma väärtusest aga ligi 65 protsenti. Bloombergi hinnangul ei ole nii suur langus selgitatav ainuüksi majandusolukorraga, vaid näitab, et varem kõrge aktsiahinna aluseks olnud Tesla ülemvõim elektriautode turul on ohus.