Kohus: Norwegian peab sadama kasutamise eest maksma üle 100 miljoni

Hagi anti sisse Helms-Burtoni seaduse alusel, mis võimaldab USAs kolmandate osapoolte vastu kohtusse pöörduda, kui viimased on kasutanud Kuubal pärast 1959. aastat riigistatud varasid.

Havanna Docks väitel ei ole Kuuba, kelle suhtes on kehtinud aastakümneid USA kaubandusembargo, neile vara ülevõtmist kunagi hüvitanud, kuigi neil on USAs sertifitseeritud nõue Havanna sadama kasutamiseks.

Miami ringkonnakohtunik Beth Bloom leidis esmalt tänavu märtsis, et USA kruiisifirmad teenisid 2015.-2019. aastatel majanduslikku kasu Kuuba sadamarajatiste kasutamisest, mis natsionaliseeriti pärast 1959. aastat.

Eile, 30. detsembril tegi ringkonnakohtunik Bloom otsuse Norwegianit puudutavas kaasuses, milles leidis, et sadamat kasutanud kruiisifirma peab Havanna Docsile kahjutasu maksma. «Otsus tehakse hageja Havana Docks Corporation kasuks ja Norwegian Cruise Line'i vastus,» seisab kohtutekstis. «Hagejale hüvitatakse 109 848 747,87 dollarit kahjutasu». Lisaks peab Norwegian maksma veel 3 miljonit dollarit kohtukulude katteks.

Mõju on laiem

Pärast Norwegian lahendit eeldatakse, et kohtuotsus võib tuua kaasa suure kahjunõuete laine. USA-Kuuba kaubandus- ja majandusnõukogu teatel on kohtutes juba praegu 5913 kinnitatud nõuet Kuubal riigistatud varade kohta. Kokku ligi kahe miljardi dollari ulatuses.

Samuti on kohtulahend meeldetuletus rahvusvahelistele ettevõtetele ohtude kohta, mis võivad Kuubal äritegevusega kaasneda, kirjutab Reuters.

​Kuuba president Miguel Diaz-Canel on Helms-Burtoni seadust karmilt kritiseerinud, leides, et see rikub rahvusvahelist õigust.