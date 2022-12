Kinnisvaraportaal: majade müügipakkumine on aastaga kasvanud viiendiku

Pakkumiste suurenemisele vaatamata on majade müügipakkumiste hind kerkinud aastaga 34 protsendi võrra, selgub kv.ee turuülevaatest.

Harjumaal, mis on Eesti majade turu suurim piirkond, on pakkumiste arv portaalis suurenenud mullusega võrreldes 52 protsenti ja hinnad on kerkinud 22 protsenti. Harjumaal pakuti kv.ee kaudu novembris müügiks 1665 maja keskmise ruutmeetri hinnaga 2266 eurot.