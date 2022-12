Uskumatu lugu: täna öösel makstakse Eestis elektri tarbimise eest rahvale peale

Kõige kallim, 59,29 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind laupäeval kell 16–17, kõige odavam aga varahommikul kell 4–5, mil hind on miinus 0,04 eurot megavatt-tunnist. Negatiivne on elektri börsihind kella 4 ja 6 vahel hommikul. Odavad on aga kõik öötunnid, sest kella 2-st 9-ni hommikul jääb elektrihind vaid -0,04 ja 0,12 euro vahemikku.