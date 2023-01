Rahvuslik lennufirma on edukas, kuid Eestis talle kohta pole

Nordic Aviationi grupi kommunikatsioonijuht Toomas Uibo selgitas Postimehele, et ettevõte pakub teistele lennufirmadele teenust kaubamärkide Nordica ja Xfly all. Selle ülesandega tullakse toime jätkusuutlikult ning mõni päev enne aasta lõppu võib tõdeda, et 2022. majandusaasta tulemus on taas positiivne. «Lennundusgrupp töötab selle aasta algusest ühtse juhtimise all, mis on tõstnud märgatavalt organisatsiooni efektiivsust,» lisas Uibo.